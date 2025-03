Ex Lazzabaretto, il rebus del ponte

Il ponte alla Mole per accedere alla Stamura, alle barche ormeggiate e soprattutto all’ex Lazzabaretto sarà pronto entro giugno. A dirlo sono i vertici dell’assessorato ai lavori pubblici del comune di Ancona che stanno sollecitando la ditta incaricata a fare in fretta per non creare problemi in vista della prossima estate. Non si sa ancora come si chiamerà il punto di ristoro e di somministrazione di bevande visto che la storica attività gestita per decenni dall’Arci dovrà necessariamente cambiare nome; a meno che non sia di nuovo l’Arci ad aggiudicarsi il bando quinquennale che presto verrà pubblicato dall’area cultura del comune. Chiunque sarà a gestire quell’attività lo potrà fare soltanto se il ponticello sarà pronto: "Tra metà e fine giugno quel ponte sarà fruibile – spiega l’assessore Stefano Tombolini – Il cronoprogramma è cambiato, ma faremo di tutto per rispettare quella tempistica. In questa fase si stanno montando dei micropali per rinforzare la struttura che sarà totalmente nuova. Per quanto invece concerne l’altro settore dell’appalto, ossia i lavori alla Sala Tabacchi lì le cose procedono senza problemi, è un intervento agile e arriveremo senza problemi alla scadenza dei termini".

Metà-fine giugno però potrebbe rivelarsi un problema per qualcuno: "A differenza di quanto è successo l’anno scorso sarebbe importante far partire la stagione del Lazzabaretto a giugno e non a luglio" aveva chiesto nella sua interrogazione all’assessore alla cultura Marta Paraventi il consigliere di Altra Idea di Città Francesco Rubini. Stando così le cose l’anticipo dell’inaugurazione a giugno appare piuttosto a rischio. Come anticipato in precedenza, qualora sia un’altra associazione ad aggiudicarsi il bando fino al 2029 il locale dovrà assumere un altro nominativo e non più ‘Lazzabaretto’, di proprietà dell’Arci.