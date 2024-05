"Ex Longevity hub, riattiviamo la struttura"

Torna alla ribalta il ‘Longevity hub’, struttura in abbandono. In pressing sulla questione c’è l’ex sindaco e oggi consigliere di opposizione Roberto Sorci che ha presentato un’interrogazione sulla struttura alla periferia, poco distante dalla frazione di Attiggio, inaugurata in pompa magna nel 2014 dalla Regione allora guidata dal governatore fabrianese Gian Mario Spacca. Già un paio di anni dopo, l’innovativa culla della domotica nata per migliorare le condizioni di vita e l’assistenza agli anziani è stata spenta. Esperienza conclusa. Già l’ex sindaco Gabriele Santarelli nei primi anni del suo mandato aveva annunciato un esposto alle forze dell’ordine su quella che aveva ribattezzato come "la massima espressione del degrado di quanti ci hanno amministrato". E ora Sorci incalza: "Sono trascorsi oramai quasi due anni dall’insediamento della nuova amministrazione, e nel frattempo la telemedicina ha fatto passi importanti, tanto è vero che anche nel nostro territorio è in questo momento in corso una sperimentazione di telemedicina, denominata Smart Village, riguardante un campione di cittadini con oltre 75 anni del territorio del cratere sismico. Sperimentazione promossa dai Gal del cratere marchigiano, dalla Politecnica delle Marche con il prof. Germani e dagli ambiti sociali & sanitari".

L’ex sindaco chiede di sapere se "è stata definita la proprietà dell’immobile di via Serralogia" e se la giunta Ghergo "intende utilizzare l’immobile dell’ex Longevity Hub". La proposta che arriva da Sorci è di "progettare e creare con l’immobile a disposizione a Fabriano un incubatore -acceleratore di impresa ‘Ibrido’ nel settore della domotica-telemedicina per la longevità attiva o similare, coinvolgendo Regione, Politecnica delle Marche, Meccano, Irca, Imprenditori del distretto fanese della domotica sanitaria e Fondazioni Bancarie". "Un esempio – aggiunge l’ex sindaco - ci viene anche da pochi chilometri da noi oltre Appennino: esempio che dovrebbe darci stimoli e a dover considerare certe opportunità. Basta ricordare che nel vecchio stabilimento della A. Merloni di Gaifana, la Regione Umbria ha trattato parte della superficie dello stabilimento, per consentire di avviare iniziative sui nuovi materiali del futuro. Già a Fossato di Vico la giovane impresa The graphene company, ha cominciato ad operare in questo campo, coinvolgendo l’Università di Perugia e altre Università di Marche e Abruzzo. Lavorare con passione a una simile realizzazione – conclude l’ex sindaco - potrebbe dare al territorio un forte stimolo psicologico e una ricaduta occupazionale di cui abbiamo forte necessità".

Sara Ferreri