Ex Lorenzini, demolizione e poi ecco il Civic Center

Al via la demolizione della ex scuola Lorenzini. È programmato per la prossima settimana l’avvio dei lavori di abbattimento dello storico edificio di Villanova, al posto del quale sorgerà il nuovo Civic Center.

Ovvero un polo socio-culturale a servizio del quartiere e di tutta la città. Ad occuparsi degli interventi sarà la Intech di Roma, cui sono state affidate tramite bando di gara anche le operazioni di realizzazione del nuovo immobile. "Il vecchio plesso di Villanova – scrive il Comune -, che ospitava le classi della elementare, era stato completato nel giugno del 1954 e nell’autunno successivo aveva accolto i bambini del quartiere e della zona nord di Falconara. Per cinquant’anni l’edificio ha permesso di istruire generazioni di falconaresi, fino alla cessazione delle lezioni a giugno 2004, a causa della carenza di iscritti per l’anno scolastico 2004-2005. Dopo che la scuola Lorenzini ha chiuso i battenti l’edificio è diventato la sede di associazioni culturali, di quartiere e a vocazione sociale, finché a fine 2013 ne è stata dichiarata l’inagibilità, dovuta a infiltrazioni e inadeguatezza degli impianti. Il termine delle lezioni ha però comportato una contrazione delle attività commerciali del quartiere".

Ora è tempo per il Civic Center: all’interno saranno ricavati spazi per corsi formativi e creativi, un’aula informatica, una sala prove con locali insonorizzati per la registrazione, una palestra, il Centro del Riuso e un’officina creativa, un auditorium da 50 posti e uno spazio multimediale. Il polo del quartiere ospiterà anche sportelli front office per accogliere le segnalazioni di donne e minori in situazioni di disagio. All’esterno non mancherà un’area verde per attività all’aperto. Il progetto è a cura dello studio Settata7 di Torino. Istanze e suggerimenti sono provenuti da cittadini, operatori economici e associazioni.