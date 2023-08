Ex magione, ancora attesa per la demolizione

Le scuole jesine si rifanno il look in vista dell’ avvio del nuovo anno scolastico mentre si fa ancora attendere la demolizione dell’ex magione al Verziere dove dovrebbe nascere una nuova scuola. La giunta ha stanziato poco meno di 50mila euro. Tra gli interventi previsti la tinteggiatura di aule e bagni della scuola primaria Cappannini, quella delle aule del plesso A della scuola primaria Garibaldi e interventi di prevenzione ai fini antincendio sulla scuola primaria Gemma Perchi. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria nelle primarie jesine valutati come prioritari dal Comune. Il progetto esecutivo prevede una spesa di 47mila e 580 euro. Procede anche l’appalto integrato per la costruzione del nuovo polo scolastico per la fascia d’età da 0 a 6 anni che dovrà sorgere all’ex Crt, nel mezzo del parco della magione di via del Verziere. È arrivata una sola offerta per l’appalto integrato: un progetto da poco meno di 2,7 milioni di euro, finanziato con le risorse del Pnrr. Somma a cui vanno aggiunti gli 80mila euro per la demolizione. La scuola deve essere pronta per il 2026 pena la perdita del finanziamento europeo. A maggio scorso, era stata annunciata a giorni l’attesa demolizione dell’immobile fatiscente (ex Crt) ma non ci siamo ancora. Questa demolizione è attesa e caldeggiata da anni soprattutto dai residenti che chiedono da tempo di porre fine al degrado. "Partiranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro il mese di giugno – hanno dichiarato a maggio dalla giunta Fiordelmondo - i lavori di demolizione dell’ex Crt di Via del Verziere, il rudere di edificio situato all’interno del parco della magione dalle cui ceneri nascerà il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni". Era stata individuata la ditta - Marasca Guerrino & Mirko di Jesi - che si era aggiudicata la relativa gara d’appalto per lavori che dovrebbero durare venti giorni per un importo di poco meno di 44mila euro. Il polo dell’infanzia dovrebbe ospitare una scuola materna per 75 alunni ed un asilo per 60 bambini. I lavori, che dovranno iniziare entro novembre 2023, saranno assegnati con un appalto integrato che contemplerà progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell’opera. Il parco attorno sarà in parte utilizzato come area di pertinenza del polo dell’infanzia e "pertanto adeguatamente sistemato nel corso de lavori per assolvere al meglio a tale funzione" hanno spiegato dalla giunta.

Sara Ferreri