"Ex Magistrali, lavori in pieno anno agonistico"

"Con cinque giorni di preavviso il presidente della Provincia Carnevali e l’ufficio edilizia scolastica della provincia sbattono fuori oltre 120 ragazzi (di cui 60 della nostra società) dalla palestra delle ex Magistrali in via d’Aquino. Iniziano i lavori di ristrutturazione nel pieno degli impegni agonistici, lavori che dovevano essere svolti in estate".

È questo lo sfogo, affidato ad un comunicato, dalla Us Pallavolo Senigallia, che chiede un incontro al sindaco: domenica alle 11.45 il Comitato genitori difesa allo sport ha organizzato un flash mob davanti al palazzetto di via Campo Boario, risultato, a giudizio di un arbitro, inadeguato a ospitare una partita.

Una scelta che è costata alla squadra la sconfitta a tavolino. "Questa è ancora una volta una dichiarazione di guerra allo sport in una situazione di degrado sempre più evidente", conclude l’Us Pallavolo.

Il Presidente della Provincia Daniele Carnevali (in foto) ha voluto rendere note le motivazioni della scelta: "Il liceo Perticari è oggetto di un finanziamento Pnrr per il miglioramento sismico di oltre due milioni di euro. Parliamo di un importante investimento per la messa in sicurezza di un edificio scolastico. Sino a oggi i lavori hanno riguardato l’edificio principale, che ospita le aule. Questa estate, al fine di non interrompere le lezioni, durante il corso dello scorso anno scolastico, e far sì che queste iniziassero regolarmente anche nell’attuale, la ditta è stata impegnata a portare a termine gli interventi previsti all’interno del plesso principale, che erano risultati incompatibili con lo svolgimento della normale attività scolastica. Era a conoscenza di tutti, a seguito dell’incontro avuto tra la dirigente scolastica a metà settembre con le società sportive e gli articoli apparsi sulla stampa in quel periodo, che sarebbero dovuti poi iniziare i lavori nella palestra di Via D’Aquino, che come noto devono terminare entro marzo 2026, in quanto legati alle scadenze Pnrr".

Un cambio nel crono programma che consentirà a gennaio sia alla scuola che alle associazioni di tornare a usufruire della palestra, mentre i lavori proseguiranno nella parte esterna.