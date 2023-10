Ex magistrali, portoni spalancati. Scatta l’esposto per la sicurezza

L’ex palazzo delle scuole magistrali, divenuto rifugio e riparo per la notte? Lo denunciano i residenti dopo aver visto le due porte d’ingresso dell’edificio di via Miliani forzate. L’avvocato Ruggero Benvenuto ha protocollato ieri un esposto, indirizzato anche al Comune, affinché polizia locale e carabinieri facciano chiarezza per evitare che la struttura diventi luogo per bivacchi ed episodi di microcriminalità.

Si tratta dello storico palazzo che ospitava l’istituto Sant’Antonio e cioè le magistrali e poi il liceo scientifico. Da anni la struttura è chiusa. Se l’ingresso principale, quello situato in via Della Ceramica è chiuso con una grossa recinzione, così non è per le due porte che si trovano lungo via Miliani. Le due porte aperte sono state notate nelle ultime ore da chi passava da corso Cavour in direzione centro. Parliamo di un grosso edificio privato ma i residenti chiedono un sopralluogo delle forze dell’ordine e con urgenza di delimitare l’accesso cambiare le serrature cosicchè nessuno possa entrare e nascondersi all’interno.

Potrebbero essere stati dei senza tetto a forzare la porta per trovare riparo nelle ore notturne oppure potrebbe trattarsi di un gesto vandalico ad opera di ragazzini. "E’ stato presentato un esposto – spiega l’avvocato Benvenuto – a tutela di una struttura a cui tantissimi fabrianesi sono affezionati perché lì hanno studiato. Servirà per accertare cosa succede in questo stabile privato le cui porte d’ingresso sono state danneggiate da ignoti".