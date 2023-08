Ex Murri, al via i lavori per la Centrale operativa

Al via all’ex ospedale Murri i lavori per la realizzazione della Cot, centrale operativa territoriale, mentre l’annunciato progetto di ampliamento del pronto soccorso non è ancora all’orizzonte e necessiterebbe di nuova copertura economica. Il cantiere al piano terra del Murri è partito nei giorni scorsi e dovrebbe concludersi entro il 18 ottobre prossimo. Quasi tre mesi di lavori e circa 200mila euro di investimento, per adeguare gli spazi dell’ex obitorio a locali idonei a ricevere i cittadini che necessitano di percorsi di cura e prevenzione e diminuire la distanza che oggi c’è tra questi e le strutture sanitarie. Secondo il progetto la Cot dovrebbe essere composta da 4 infermieri e un coordinatore, dovrebbe operare principalmente al telefono ma essere anche front office. Dovrebbe fungere da supporto per i pazienti che abbiano bisogno di presidi medici o di accedere a strutture di lungodegenza. Il punto di collegamento funzionale tra tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e di residenzialità. Gli operatori dovrebbero esaminare la segnalazione e individuare il percorso più opportuno e il servizio al quale affidare la presa in carico del bisognoproblema segnalato. Per un lavoro che è partito e che dovrebbe precedere la realizzazione, poco distante, delle nuove strutture destinate ad ospitare l’ospedale di comunità (5 milioni e 690mila euro di fondi Pnrr) e la casa di comunità (1,6 milioni), si attende invece da tempo ormai l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani.

Il progetto (per un importo iniziale di poco più di 500mila euro) è stato annunciato da tempo con lo stanziamento di fondi Covid ma il cantiere non è ancora partito. L’obiettivo annunciato, ormai un anno e mezzo fa, era di migliorare la suddivisione interna del reparto di emergenza e creare maggiori e migliori spazi per i pazienti, in particolare per la loro privacy e comfort.

Questo grazie soprattutto (ma non solo) ai fondi Covid stanziati dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Il progetto prevede anche di ampliare la sala d’attesa e anche lo spazio per i barellati estendendo la superficie a sinistra della camera calda del pronto soccorso guardando frontalmente il pronto soccorso. Un piccolo ampliamento destinato a migliorare l’attesa e dividere i percorsi pulito e scorso, nel caso di pandemie come l’attuale. Si prevede la realizzazione di due nuove stanze dove poter isolare i pazienti che abbiano contratto virus o infezioni e che necessitano quindi di stare lontani dagli altri. Ma il progetto è transitato sotto il Pnrr e i tempi si sono allungati anche per la necessità di rivisitazione dei costi e del prezzario regionale.

Sara Ferreri