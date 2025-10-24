Ex Mutilatini, avanti con la progettazione: sono 26 le aziende che partecipano al bando

Via alla gara Europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, un altro piccolo tassello della struttura agli ex Mutilatini di Portonovo che va al suo posto. Mancano ancora circa tre anni prima che il plesso abbandonato da tempo nella suggestiva baia possa tornare in piena funzione, ma intanto le cose iniziano a muoversi. La perfetta sintonia ‘politica’ tra la vecchia e la nuova amministrazione comunale, come ribadito anche dallo stesso sindaco Silvetti in diverse occasioni, sulla gestione dell’intervento (che rientra all’interno di un progetto molto più ampio che comprende anche le ‘Porte della città’, che nel caso di Ancona sarà piazzata a Pietralacroce, e il sentiero pedonale che collega Portonovo con la provinciale del Conero) sta seguendo un percorso netto fino a ora. Tornando all’oggetto della notizia, la gara per l’intervento sotto il profilo dei servizi ingegneristici e architettonici ha suscitato un grandissimo interesse. Sono ben 26 le candidature arrivate all’ufficio ‘bandi e concorsi’ dell’amministrazione comunale, imprese anche riunite in raggruppamenti arrivano da tutta Italia, con una buona presenza anche di società del territorio. Entro poche settimane verrà annunciato il nome del vincitore dell’appalto e a farlo sarà il risultato della scelta effettuata dalla Commissione giudicante che è stata insediata. Si tratta di un gruppo di lavoro interno all’amministrazione comunale presieduto dall’Arch. Claudio Centanni, dirigente dell’area Pianificazione urbana e Ambientale del Comune di Ancona; con lui ci sono due commissari, l’architetto Francesca Sorbatti, irigente del Servizio Edilizia Privata e Commercio e l’ingegner Giorgio Calavalle funzionario tecnico E.Q. dell’Area Opere Pubbliche, sempre dell’amministrazione comunale; come segretaria verbalizzante della Commissione giudicatrice è stata scelta Stefania Camiciola, funzionaria amministrativa dell’Area Contratti e Servizi.