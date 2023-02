"Ex Mutilatini, così lo recuperiamo E’ il centro nevralgico di Portonovo"

Il caso degli ex Mutilatini a Portonovo è stato uno dei punti critici affrontato dall’attuale giunta comunale. Da anni si parla del suo recupero con il risultato che la struttura è abbandonata e in degrado nonostante la sua posizione nevralgica al centro della baia di Portonovo.

Si avvicinano le elezioni di primavera e, anche gli ex Mutilatini entreranno invevitabilmente nei programmi elettorali dei candidati alla poltrona di primo cittadino.

Daniele Silvetti lei, oltre a essere candidato a sindaco di Ancona per il centrodestra, è anche presidente del Parco del Conero. In che stato di salute si trova la baia di Portonovo?

"L’attuale mancanza di servizi rischia di pregiudicare la reputazione di tutta Portonovo e per questo nel programma della Grande Ancona che ho in mente vedo il recupero del manufatto con al centro una multifunzionalità di qualità".

Si riferisce ovviamente agli ex Mutilatini. Cosa pensa si possa attuare per il suo definitivo recupero?

"Il rilancio non potrà prescindere da una robusta quanto convinta iniezione di risorse previste dagli Interventi territoriali integrati (Iti) e ribadirà una volta di più che tale patrimonio è e rimarrà di proprietà pubblica. Dalla Regione arriveranno le risorse necessarie per il rilancio all’insegna della sostenibilità".

Per diventare cosa?

"L’opera richiederà circa due milioni di euro per il recupero e un piano di gestione accurato che in sinergia con gli operatori di Portonovo riusciremo a trovare con grande senso pratico. La sua sostenibilità economica dovrà però necessariamente essere collegata alla gestione del vicino campeggio. Anche in questo caso un’area da rivisitare interamente sia per decoro che per sicurezza".

Cosa dovrà ospitare l’ex Mutilatini?

"L’edificio ormai abbandonato da anni, con il progetto di ristrutturazione diventerà il centro nevralgico di tutta la Baia e avrà ricadute positive su tutto il comparto ricettivo esistente. Oltre a un Ostello di qualità (50 posti letto) per la stagione estiva contemplo anche l’utilizzo a uso foresteria di parte degli spazi per la permanenza di ricercatori e stagisti per tutto l’anno, un presidio di Guardia medica operativa da giugno a ottobre, il servizio Bancomat, il Punto informazioni della Riviera del Conero, un Centro di prenotazione escursioni ed esperienze, un Salone polifunzionale per le attività del Parco e lo shop per pubblicizzare i prodotti del Conero".

Come pensa di muoversi?

"Ci attiveremo per una radicale riqualificazione di un bene fortemente provato e in forte degrado offrendo così un punto di riferimento per anconetani e turisti in termini di servizi e informazioni attraverso il lancio del brand del ‘Conero’ sempre più coincidente con la città di Ancona".

Alfredo Quarta