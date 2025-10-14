Ex Muzio Gallo, alberi tagliati: ora parola alla Regione

E’ bastato poco che con l’arrivo delle prime piogge a settembre un grande ramo di un albero collocato nell’area dell’ex ospedale Muzio Gallo a Osimo cadesse sulla carreggiata in via Striscioni. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco.

I residenti si lamentano della pericolosità e ogni volta che si transita lungo quella via si pensa sempre al peggio. "Il Comune ad agosto ha sollecitato Ast 2 a intervenire dopo che alcuni alberi negli ultimi tempi erano crollati lungo via Striscioni, mettendo a repentaglio automobilisti e anche le abitazioni più a monte del centro abitato di Villa. I lavori per la messa in sicurezza con abbattimento di otto esemplari sono iniziati, dureranno circa due settimane – ha spiegato la sindaca Michela Glorio -. Due pini marittimi di 30 metri saranno rimossi dall’Ast con una piattaforma perché mettono a repentaglio un’abitazione. E’ solo il primo passo per rimediare al degrado che attanaglia da decenni un’area bellissima, sulla quale speriamo che la nuova giunta regionale porrà la massima attenzione. Noi per quanto di nostra competenza lo faremo".

"A suo tempo il presidente del Consiglio regionale Dino Latini si era interessato e sollecitato gli enti competenti per la messa in sicurezza del parco, soprattutto di quegli alberi pericolanti – afferma la presidente del Consiglio di quartiere Simona Storani -. Grazie al suo interessamento. Oggi la situazione sta cambiando ma senza una manutenzione ordinaria i rischi restano concreti e sarebbe una grave perdita di un grande patrimonio. Nel prossimo Consiglio di quartiere con l’amministrazione comunale sarà uno dei tanti argomenti da trattare".

Quella struttura immensa negli anni è stata spesso segnalata come ritrovo di sbandati o ragazzini che per noia tornano in loco per creare ulteriori disordini. Quarant’anni fa la struttura, fiore all’occhiello di Osimo, era in piena attività e si distingueva in particolare per le cure pneumologiche, poi nel 1988 è stata chiusa. Per quanto riguarda il recupero dell’immobile, anche Pier Stefano Gallo Perozzi, nipote della contessa Ida Fregonara Gallo, che donò l’ex ospedale alla comunità osimana, ha più volte sollecitato gli enti preposti per conoscere il programma di recupero del bene che, per volontà testamentaria, dovrà mantenere l’uso a pubblico servizio assistenziale.

Silvia Santini