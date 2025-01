Ex Muzio Gallo, partiti i lavori di pulizia del parco. Glorio: "L’obiettivo resta fare una casa di riposo"

In questi giorni sono partiti i lavori di pulizia del parco dell’ex ospedale Muzio Gallo, a San Paterniano di Osimo, a cura dell’Ast Ancona. "Sono lavori sollecitati sul finire del mandato amministrativo in cui ero assessore all’Ambiente e poi risollecitati durante la scorsa estate e autunno da parte del consiglio di quartiere di San Paterniano – dice la candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio -. Un’operazione importante per combattere il degrado e l’incuria in cui versa l’intero stabile ma non sufficiente. La manutenzione deve essere continua e programmata (e non una tantum) e soprattutto è necessario un progetto di riqualificazione che veda la trasformazione di quell’edificio in struttura residenziale, portando a Osimo una quarta casa di riposo assieme a nuove forme di co-housing e modalità di vita insieme per anziani autosufficienti. Questo era il programma elettorale dell’anno scorso e quello che continueremo a sostenere per evitare che un luogo tanto bello quanto importante per la storia di Osimo versi nel più totale degrado". Quarant’anni fa la struttura, fiore all’occhiello di Osimo, era in piena attività e si distingueva in particolare per le cure pneumologiche, poi nel 1988 è stato chiuso. Attualmente è sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono e di degrado in cui la struttura e il grande parco che la circonda versano. Nel 2014 un giovane ladro fu addirittura sorpreso a sottrarre cavi in rame e fermato dai carabinieri. A più riprese si è pensato a come recuperarlo, tanto che è stato inserito nell’agenda dei tre candidati a sindaco durante le scorso elezioni, ma gli anni passano e la situazione tende a peggiorare ulteriormente. Per quanto riguarda il recupero dell’immobile, anche Pier Stefano Gallo Perozzi, nipote della contessa Ida Fregonara Gallo, che donò l’ex ospedale alla comunità osimana, ha più volte sollecitato gli enti preposti per conoscere il programma di recupero del bene che, per volontà testamentaria, dovrà mantenere l’uso a pubblico servizio assistenziale.