Ex Naomi, dalla demolizione a polo sportivo

Ex Naomi, dalla demolizione alla trasformazione in un polo per gli sport acquatici. Potrebbe essere questo il futuro dell’ex tempio del divertimento, un’unica grande sala dove poter cenare per poi scatenarsi in una pista da ballo che si affaccia sul mare, rendendo così il locale, uno dei più suggestivi della riviera adriatica. Nato nel 2006 sulle ceneri dell’Acapulco, aveva vissuta una prima stagione, sotto la direzione di Andrea Roncato, di enorme successo. All’inizio dell’estate 2018 fu sottoposto ad una serie di controlli e venne chiuso per delle irregolarità legate alla sicurezza, poi, ad affondarlo definitivamente la pandemia.

A causa dell’abbandono, la struttura è diventata pericolosa, per questo con una delibera il Comune di Montemarciano aveva ordinato di procedere alla demolizione, a cura e spese della società titolare della concessione, delle opere realizzate e la rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, da compiersi entro il 31122022. Una demolizione che non è mai avvenuta in quanto la società non è più operativa. A farsene carico, dovrebbe essere il Comune, ma le cifre per la demolizione e il successivo smaltimento dei materiali sono ingenti. E così è nata l’idea di trasformare l’ex discoteca in un polo per gli sport acquatici: "Stiamo valutando alcune proposte – spiega Damiano Bartozzi, sindaco di Montemarciano – e siamo ben disposti a dare un futuro ad un’area importante e attualmente inutilizzata".

Allo stato attuale è difficile pensare che una trasformazione possa essere realizzata entro l’estate, così come è difficile pensare di procedere con una demolizione, con tutti i disagi che provocherebbe in avvio di stagione nonostante i tempi stringenti a causa della revoca della concessione demaniale.

Un’area che potrebbe rientrare nell’interesse di qualcuno con la Bolkestein, anche se per tutti, quella della trasformazione in un polo per gli sport acquatici sarebbe sicuramente la strada migliore, oltre ad essere quella più veloce e semplice da percorrere.

Il Naomi è quindi destinato a finire negli album dei ricordi insieme a numerosi tempi del divertimento come lo Shalimar Club, la storica discoteca con due aree musicale Ethò, il NumberOne, ma anche il People, tutti locali finiti all’asta o semplicemente chiusi per questioni di sicurezza, alcuni dopo l’inasprimento dei controlli avvenuto a seguito della strage della Lanterna Azzurra.