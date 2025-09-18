"Ex ospedale, altra consulenza per il masterplan: ben 61mila euro"

"Ma è possibile che l’Amministrazione comunale, dopo altri esborsi sostenuti per consulenze varie decida di spendere ulteriori 63mila euro per l’iter che dovrà portare a un masterplan per l’area dell’ex ospedale di Viale della Vittoria, pur essendo la città di Jesi proprietaria del relativo immobile solamente per una quota pari al 12%?".

Torna all’attacco JesiAmo che ricorda le consulenze già attivate dalla giunta Fiordelmondo: "La Content per la comunicazione istituzionale, 61mila euro, Università di Camerino per il percorso di partecipazione sull’idea del "Viale della Vittoria che vorremmo", 40mila". Tra l’altro "per aggiornare il vecchio (ma tuttora esistente, e le cui competenze sono state tutte pagate da tempo) piano di recupero. Che ruolo avrà in tutto questo e nel necessario, e quasi inevitabile percorso che dovrebbe conseguirne la Regione Marche/Ast, visto che ha la "residua" proprietà dell’88%? – aggiungono -. Un’operazione che sicuramente genera consensi, o meglio aspettative, ma che sembra essere più il frutto di una sorta di ’mania’ di voler intervenire su tutto e magari, perché no, con l’occasione distribuire, qualche incarico: certo, meglio affidarsi ad Università, a volte in verità le stesse, piuttosto che a Cooperative ’tutto fare’, magari appena costituite, magari sempre le stesse e anche amiche o vicine". Per JesiAmo si rischia "di spendere soldi per tanti troppi progetti che poi restano solo nella carta, non essendoci né le concrete disponibilità né i mezzi finanziari per eseguire e portarli a compimento".