"Ex ospedale, ecco il piano di recupero. Non riconosciuto il lavoro già fatto"

"Abbiamo lavorato per anni, dal 2018 al 2023, al piano di recupero dell’ex ospedale, in stretto contatto con gli uffici comunali e i vertici Asur, ora si cancella tutto". A farsi sentire gli architetti Mario Talacchia e Giampiero Cardinali dopochè l’assessora Valeria Melappioni nei giorni scorsi replicando all’opposizione (JesiAmo) aveva definito quel piano di recupero "fatto da un privato mai consegnato in Comune". Talacchia e Cardinali, mostrando documenti e rendering del progetto elencano incontri e tappe del progetto di piano che "a maggio 2022 è stato consegnato anche alla ex direttrice generale Asur Nadia Storti". Il progetto prevedeva la realizzazione di una scuola (liceo artistico) al posto del Fatebenefratelli dietro al quale sarebbe stato costruito un corpo di fabbrica porticato realizzato con ferro e vetro, un ascensore panoramico e scale per il collegamento tra il Corso, il Viale e lo spazio di relazione della scuola al primo piano. Al di sotto del giardino, al livello del Corso una palestra di dimensioni regolamentari con tribuna accessibile da una corte alberata. Ma anche una nuova piazza di dimensioni analoghe a quelle di piazza della Repubblica, un parcheggio pubblico interrato su due livelli per cento posti auto, appartamenti e spazi per attività commerciali. "Ora con l’incarico per il nuovo masterplan il Comune disconosce le progettazioni già realizzate e le condivisioni già avvenute fino alla metà del 2023 con i rappresentanti della società civile le figure tecniche di riferimento e i precedenti rappresentanti della Ast e del Comune di Jesi" concludono gli architetti.