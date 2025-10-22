Ex ospedale, oggi l’incontro con i licei

"Decide la città, non i privati, su cosa fare nell’area dell’ex ospedale civile". Così la giunta Fiordelmondo, che replica agli architetti Mario Talacchia e Giampiero Cardinali, i quali l’accusavano di aver buttato via anni di lavoro e un piano di recupero già elaborato e visionato dai vertici Ast e dagli stessi uffici comunali. "La pianificazione urbanistica – rimarca la giunta – resta saldamente in mano all’amministrazione comunale, ascoltando la voce dei cittadini, considerando chi è detentore della proprietà e i suoi legittimi diritti. Insomma: la strategia la deve dare il prg, con una variante urbanistica costruita con la città e per la città, con il pieno coinvolgimento dell’Ast, proprietaria di gran parte dell’area. Ed è in tale visione che prende il via, con le scuole, con gli alunni, con le nuove generazioni, il percorso per ascoltare la città. Domani (oggi) dalle 9, nella sala dell’ex II circoscrizione, gli studenti del liceo Scientifico e del Marconi-Pieralisi saranno coinvolti proprio in un processo collaborativo, in un incontro che vedrà gli interventi dell’assessora all’urbanistica Valeria Melappioni e di docenti dell’Univpm. Sarà la prima tappa di un percorso che coinvolgerà tutta la città. Per offrire una soluzione concreta e non aspettare altri dieci anni, con l’idea che qualche altro privato possa scegliere lui cosa fare dell’ex ospedale".