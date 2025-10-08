Ex-ospedale, scontro maggioranza-opposizione

Recupero dell’area dell’ex ospedale civile, volano bordate tra opposizione e maggioranza. "Qualcuno dovrebbe spiegare perché – attaccano da JesiAmo, che fino al 2022 ha guidato la città – il Comune di Jesi, proprietario solamente del 12,10% della relativa capacità edificatoria, abbia recentemente ideato un masterplan, al costo di 95mila eur, quando esiste da alcuni anni, e il sindaco ne è certamente a conoscenza, un piano di recupero già predisposto da tecnici jesini e consegnato fin da maggio 2022 alla direzione generale di Asur Marche, ora Ast 2, proprietaria della parte residua del 87,90%,. Questo Piano di recupero, che dovrebbe essere composto da allegati illustrativi e normativi e da viste in realtà virtuale del nuovo assetto urbano, prevederebbe un costo per onorari a carico di Asur/Ast decisamente inferiore – forse 1/4 – a quello previsto dal Comune per il masterplan. Perché detto piano è stato reso non ufficiale o comunque è stato ’congelato’ in base a un accordo fra la nuova amministrazione comunale di Jesi e l’Ast di aprile 2023? Cosa contiene questo piano? Perché non è dato conoscerne le relative previsioni? Prima di dare incarichi e di impegnare soldi pubblici, il Comune di Jesi dovrebbe esaminare e dibattere anche con la cittadinanza su quel piano di recupero che già c’è, che esiste e che è stato progettato, senza affrontare una nuova avventura, frutto forse più di megalomanie che di reali necessità".

Il contrattacco arriva a stretto giro: "Per 10 anni – replicano dal Comune – le amministrazioni sostenute da JesiAmo non hanno fatto assolutamente nulla per affrontare la questione del futuro dell’ex ospedale, e ora che questa amministrazione recupera quel tempo perduto, ecco l’attacco stucchevole, dimostrazione di una politica che rifiuta la visione e si nasconde dietro lo scandalo presunto. La pianificazione urbanistica – aggiungono – per legge è in capo unicamente al Comune: un percorso partecipato, una successiva variante urbanistica e il conseguente piano di recupero. Qui invece si vuole ribaltare tutto: partire da un piano di recupero già fatto, tra l’altro da un privato, mai consegnato in Comune, che dovrebbe essere oggetto di attuazione urbanistica, e semmai coinvolgere la comunità a cose fatte. Siamo alla commedia dell’assurdo. JesiAmo sappia che il governo del territorio non è in vendita".