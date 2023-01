Ex ospedale, si discute il futuro della struttura

Ancora l’area del vecchio ospedale al centro del dibattito in consiglio comunale. Se ne parlerà oggi grazie a delle interrogazioni presentate da Giancarlo Catani della civica PattoxJesi.

Al centro sia la destinazione di quell’area dove è stata demolita la gran parte del vecchio ospedale, ma anche l’ipotesi riapertura del parcheggio temporaneo in attesa dell’abbattimento della palazzina ex laboratorio analisi. Ma durante la seduta (inizio 9,30) si voterà anche i via libera alla costituzione di società consortile a partecipazione indiretta per la gestione unica provinciale dei rifiuti e l’istituzione delle consulte per le attività produttive e per le persone con disabilità. L’opposizione chiederà poi l’istituzione di una zona 30 anche nel quartiere San Giuseppe, attraversato da un traffico importante. Da Jesiamo Tommaso Cioncolini e Nicola Filonzi chiedono "Una zona 30 e una pista ciclabile (prevista nei progetti di riqualificazione complessiva dell’area che dovrebbero fruire dei fondi Pnrr, ndr) che possa collegare anche il Parco Granita agli Orti Pace".

La proposta all’amministrazione è di prevedere nel bilancio "apposite risorse finanziarie o di attivarsi per reperirle attraverso fondi, finanziamenti e bandi, per la progettazione e possibilmente la realizzazione".