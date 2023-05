Ex Piano Regolatore nel mirino dei ladri. Sono diversi le denunce di furto pervenute ai carabinieri che riguardano alcuni furti messi a segno nel quartiere a due passi dal centro storico. I colpi sono avvenuti negli ultimi dieci giorni e hanno riguardato, oltre ad un’abitazione a pochi passi da Villa Silvia, anche altre case.

Un quartiere già disagiato a causa dei lavori di ripristino del viale Anita Garibaldi, nel primo tratto chiuso al traffico. I malviventi si sarebbero introdotti nella abitazioni, sono più di tre le denunce, dopo aver forzato le porte di ingresso. I colpi sarebbero per lo più avvenuti nel tardo pomeriggio. Non si esclude l’ipotesi della banda com’era accaduto, proprio nello stesso quartiere, alcuni anni fa quando in pochi giorni erano stati messi a segno numerosi colpi, alcuni anche con bottino ingente.

L’attenzione è alta su tutto il territorio, sono infatti diverse le segnalazioni sui social dove i residenti di alcuni quartieri vengono invitati a fare attenzione a persone che circolano a piedi, a volte indossando la mascherina e osservano le abitazioni. Ultima tra le segnalazioni, quella riguardante la frazione di Cesano dove, in prossimità del lungomare sono stati avvistati due giovani che circolavano con fare sospetto in prossimità dei giardini di alcune case.