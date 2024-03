Ex Sacelit, nuova asta. L’area è edificabile

L’area ex Sacelit finisce di nuovo all’asta mentre sono già partiti i lavori di realizzazione di un comparto residenziale nell’area ex Italcementi. Il progetto prevede la demolizione delle ex casette dei pescatori che verranno trasformate in residenze. A contribuire alla riqualificazione dell’area adiacente all’ex darsena Bixio, anche il restyling dell’Hotel La Vela. L’area sarà battuta all’asta il 24 aprile con un’offerta minima di 2 milioni e 261.000 euro. Si tratta di un’area edificabile, ma nel bando si precisa che ‘la Convenzione stipulata con il Comune nel 2010 risulta essere decaduta pertanto si dovrà procedere con una nuova convenzione’. Le opere pubbliche previste nella vecchia convenzione erano: sottopasso ferroviario, la ristrutturazione del sottopasso di via Panzini, un parcheggio multipiano, un ponte ciclopedonale, un parco urbano, un contenitore culturale. Dopo il fallimento, l’area è finita più volte all’asta, ma tutte le gare sono andate deserte. Su quest’area era prevista la costruzione di un edificio, conformato a ferro di cavallo, costituito da garage interrati, posti auto interrati, e diversi fabbricati a più piani per un’altezza massima di 24 metri. Attualmente è stato realizzato il solo piano interrato che si presenta allo stato grezzo. Sull’intera area è stato effettuato un intervento di bonifica, risultato conforme.