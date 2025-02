Ex Sacelit, Romano:: "Un recupero attento alla città"

Il capogruppo del Pd Dario Romano interviene sulla Rigenerazione ex Sacelit – Italcementi. "È notizia di poche settimane fa che anche il secondo lotto dell’area ex Sacelit-Italcementi per una superficie di 25mila 379 mq. è stato aggiudicato all’imprenditore senigalliese Giulio Benni, per la somma di 1milione 815mila 610 euro con un rialzo su base d’asta di soli 5 euro – spiega Romano -. La rigenerazione organica dell’intera area dovrebbe quindi finalmente partire dopo un iter lungo e tormentato di oltre trent’anni, scandito da progetti, compravendite, fallimenti aziendali, aste giudiziarie, complessi negoziati amministrativi. E, prima di tutto ciò, con il pesante tributo di grandi sofferenze e lutti dei tanti lavoratori e delle loro famiglie, a causa delle lavorazioni industriali nocive".

Una parte dell’area è già oggetto di recupero: "Non sta a noi come partito politico tracciare le linee propriamente tecniche di un progetto urbanistico, architettonico, ambientale e sociale; ci limitiamo per ora a proporre un metodo generale di approccio ed alcuni obiettivi di preminente interesse pubblico: soluzione del nodo difficile della viabilità principale a partire da quella ciclo-pedonale; forte connotazione ambientale degli interventi in tutte le loro componenti; quota di edilizia residenziale sociale; taglio degli alloggi privati da non ridurre a metrature 'giapponesi'; alberi alberi alberi; spazi pubblici di aggregazione; altre funzioni che possono emergere anche dagli ambiti artistici e culturali".