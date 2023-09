Ex scuola Lorenzini, demolizione partita

Avviate le operazioni di demolizione dell’ex scuola Lorenzini. La ditta Intech di Roma ha iniziato lunedì gli interventi che porteranno alla costruzione del nuovo Civic Center, lo spazio socio-culturale a servizio del quartiere di Villanova e della comunità falconarese, all’interno del quale troveranno casa alcuni servizi molto importanti. "La realizzazione del nuovo Civic Center è il primo tassello di una riqualificazione complessiva dell’area nord di Falconara – fa sapere l’amministrazione – e si affianca a quanto previsto dal programma Pinqua per creare nuove connessioni tra il centro città e le zone periferiche: sarà recuperata l’ex Squadra Rialzo per realizzare un teatro e un museo dei trasporti, riqualificata l’Area Antonelli, ristrutturati gli immobili residenziali di proprietà comunale. Il tutto completato da un nuovo lungomare negli spazi lasciati liberi dai binari dopo lo smantellamento dello scalo merci. Anche la ex Caserma Saracini sarà riqualificata dall’Agenzia del Demanio, con cui stiamo lavorando per ottenere anche il tratto di spiaggia prima destinato al poligono di tiro, per realizzare un percorso ciclopedonale che colleghi Falconara con Marina di Montemarciano. Sono tanti i progetti che hanno ottenuto finanziamenti per una rinascita dei nostri quartieri".