Ex sindaca in trincea. Mancinelli: "Il Pd riparta da Ancona"

È stata la più votata nella provincia di Ancona, nonché la terza in assoluto nel territorio regionale. Il "ritorno" di Valeria Mancinelli, dopo la decade da sindaca di Ancona. Da Palazzo del Popolo, fino a metà 2023, sede del Municipio dorico, a Palazzo Leopardi, sede del Consiglio regionale. Una prima volta, ma forte di una netta affermazione personale – ha sfondato il muro delle 8mila preferenze col Pd, 8.050 il dato finale – che è però coincisa con una altrettanto netta sconfitta del centrosinistra alle elezioni regionali.

Mancinelli, da dove ripartirete?

"Credo si debba ripartire, pur nell’ambito di un risultato negativo che non voglio affatto minimizzare, dal dato della provincia di Ancona, dove il centrosinistra è ancora la maggioranza, e della città di Ancona, dov’è maggioranza perché ha preso il 53 per cento. Da qui bisognerà ripartire, ma non sarà facilissimo. Le condizioni ci sono".

Cosa hanno apprezzato i cittadini che l’hanno votata?

"Penso il mio modo di fare politica, nel bene o nel male, nei miei dieci anni da sindaco. Presumo sia stato questo l’elemento determinante".

Ecco, i sindaci. Molti eletti, tra gli uscenti o chi quella fascia l’aveva già indossata: cosa premiano i marchigiani eleggendo in Regione quei primi cittadini che hanno creato un rapporto forte con le comunità precedentemente rappresentate?

"Proprio questo. È auspicabile che la nuova classe dirigente, locale ma spero anche a livello nazionale, comprenda che quando sono i cittadini a scegliere, non qualcun altro, chi ha fatto esperienza di amministrazione sul territorio è premiato perché sentito dalle persone come più vicino alla realtà e capace di dare loro risposte concrete".

Torniamo su Ancona e provincia. Quell’aver allargato il campo alle Regionali è stato un laboratorio in vista di prossimi appuntamenti elettorali?

"L’alleanza larga è necessaria, ma non è sufficiente. Da lì bisogna partire, ma è evidente che da sola non basta".

Quindi sareste pronti a smussare certe idee, a superare certi ostacoli...

"Certo, certo. Bisogna costruire una sintesi vera e non è facile. Ma bisogna avere questa volontà da parte di tutti. Io ce l’ho. Mi permetta una battuta finale".

Ovvero?

"Molti parlavano, oltre al duello tra i candidati presidente, ai duelli tra gli aspiranti consiglieri. E ad Ancona anche i giornalisti parlavano del duello tra me e Giacomo Bugaro (eletto con Fratelli d’Italia, ndr). Beh, qui è finita 3-1 per me. Ho triplicato i voti di Bugaro nella città di Ancona. E veramente non solo di Bugaro...".

Un suo messaggio per Matteo Ricci? "Posso solo ringraziare Matteo. Un leader vero, che ha rischiato e non era scontato. Ci ha messo la faccia. Sapeva, lui per primo, che la battaglia sarebbe stata tutta in salita. Non è stata una cosa così comune. In politica in generale. Ma anche all’interno del Partito Democratico".