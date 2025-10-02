Ex Smia, dopo le dimissioni ’Per Jesi’ fa muro intorno a Gubbi

Dopo le dimissioni di Paolo Gubbi da presidente del comitato ex Smia zona industriale divampano le polemiche. Dal Comune hanno sottolineato la militanza politica di Gubbi, militanza che però è comune anche ad altri presidenti e membri dei direttivi dei neonati comitati.

"Siamo indignati – attaccano da Per Jesi, movimento a cui è iscritto Gubbi – per le accuse dell’amministrazione, che strumentalizzano la sua appartenenza politica per insinuare una presunta mancanza di trasparenza. Si tratta di una posizione ipocrita, dato che tesserati di altri partiti, inclusi quelli di maggioranza, siedono in altri comitati di quartiere. Gli attacchi che Gubbi ha ricevuto sono, infatti, di natura squisitamente politica. La nostra associazione ha sempre garantito piena libertà di espressione ai singoli, che come tali non parlano mai a nome del gruppo". Principio, assicura il movimento, di cui Paolo Gubbi non ha mai abusato.

Ecco allora che Per Jesi decide di lanciare una sfida diretta all’amministrazione, in nome della coerenza: "se l’appartenenza a un partito è un conflitto di interessi – rincara la dose Per Jesi –, si applichi questa regola a tutti i comitati, senza eccezioni. L’amministrazione è pronta a chiedere le dimissioni anche dei tesserati dei propri partiti presenti negli altri direttivi? Le regole o valgono per tutti, o non valgono per nessuno", concludono da Per Jesi.