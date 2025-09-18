Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaEx Stracca senza pace: "La beffa dopo il danno"
18 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Ex Stracca senza pace: "La beffa dopo il danno"

Ex Stracca senza pace: "La beffa dopo il danno"

La maxi gru del cantiere è stata rimossa ma via Montebello resta a senso unico "Gli abitanti di un intero quartiere costretti a giri allucinanti per arrivare in centro".

La maxigru nel cantiere dell’ex Stracca è stata rimossa da tempo, ma i problemi di viabilità attorno a via Montebello rimangono. Il Comune sta cercando soluzioni

La maxigru nel cantiere dell’ex Stracca è stata rimossa da tempo, ma i problemi di viabilità attorno a via Montebello rimangono. Il Comune sta cercando soluzioni

Per approfondire:

"Dopo il danno, adesso anche la beffa". Inizia così la segnalazione inviata ieri in redazione da Roberto Antonicelli, un cittadino interessato al tema, sul tema della viabilità attorno al cantiere abbandonato dell’ex Stracca: "Dopo quella vicenda, adesso anche il Comune interviene direttamente per danneggiarne molti altri – scrive Antonicelli – Come noto per favorire la sicurezza dei lavori il Comune aveva temporaneamente chiuso alla viabilità a doppio senso di via Montebello, impedendo di fatto agli abitanti di un intero quartiere di raggiungere il centro della città e costringendoli a lunghe e complicate ‘giravolte’ attraverso altre stradine secondarie, con un notevole spreco di tempo e denaro. La gru che ostruiva la strada è stata definitivamente rimossa, dando respiro agli abitanti del quartiere dopo oltre due anni di viabilità impazzita. Un il ritorno alla normalità? Niente affatto, resta un incomprensibile senso unico e, pur avendo lo spazio fisico per ripristinare le due corsie, il Comune ha deciso di occupare la carreggiata con dei parcheggi riservati agli abitanti della zona. Parcheggi spesso vuoti, quando la maggioranza degli altri cittadini anconetani impazzisce alla ricerca di un misero stallo, a pagamento, in centro. Quando finirà questo disagio?".

Purtroppo non sarà per adesso visto che proprio l’altro ieri in consiglio comunale l’assessore con delega alla viabilità, Giovanni Zinni, su parere degli uffici competenti, ha detto che la riattivazione del doppio senso in via Montebello per ora non sarà possibile.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata