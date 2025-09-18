Ex Stracca senza pace: "La beffa dopo il danno"

"Dopo il danno, adesso anche la beffa". Inizia così la segnalazione inviata ieri in redazione da Roberto Antonicelli, un cittadino interessato al tema, sul tema della viabilità attorno al cantiere abbandonato dell’ex Stracca: "Dopo quella vicenda, adesso anche il Comune interviene direttamente per danneggiarne molti altri – scrive Antonicelli – Come noto per favorire la sicurezza dei lavori il Comune aveva temporaneamente chiuso alla viabilità a doppio senso di via Montebello, impedendo di fatto agli abitanti di un intero quartiere di raggiungere il centro della città e costringendoli a lunghe e complicate ‘giravolte’ attraverso altre stradine secondarie, con un notevole spreco di tempo e denaro. La gru che ostruiva la strada è stata definitivamente rimossa, dando respiro agli abitanti del quartiere dopo oltre due anni di viabilità impazzita. Un il ritorno alla normalità? Niente affatto, resta un incomprensibile senso unico e, pur avendo lo spazio fisico per ripristinare le due corsie, il Comune ha deciso di occupare la carreggiata con dei parcheggi riservati agli abitanti della zona. Parcheggi spesso vuoti, quando la maggioranza degli altri cittadini anconetani impazzisce alla ricerca di un misero stallo, a pagamento, in centro. Quando finirà questo disagio?".

Purtroppo non sarà per adesso visto che proprio l’altro ieri in consiglio comunale l’assessore con delega alla viabilità, Giovanni Zinni, su parere degli uffici competenti, ha detto che la riattivazione del doppio senso in via Montebello per ora non sarà possibile.