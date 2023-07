Ex studenti e professori si ritrovano dopo 30 anni, ricordi, successi e voti inaspettati

Una reunion a trent’anni esatti dalla maturità, ottenuta nel luglio ’93. Gli ex studenti della quinta B, corso Igea, dell’istituto superiore Cambi Serrani di Falconara si sono ritrovati per ricordare gli anni vissuti insieme sui banchi e non solo. Con loro anche alcuni ex professori. C’erano Maria Russo prof di Diritto, Giancarlo Giacani di Italiano, Francesco Ranaldi di Ragioneria. "Il prof Ranaldi – spiegano gli studenti - era il commissario interno all’esame. Nonostante il tempo e i tantissimi alunni avuti si ricordava benissimo come erano andate le prove: i successi, le delusioni, i voti inaspettati".