Ex Verrocchio, avanti coi lavori

Autostazione all’ex Verrocchio e quartiere ex Iacp (le casette di via Marchetti): interviene la Presidenza del Consiglio dei Ministri per far ripartire l’attività dei cantieri del ‘Bando Periferie’. Nell’ambito dell’attività di controllo dell’avanzamento degli interventi finanziati dal Bando, il Nucleo di Monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha acconsentito alla richiesta avanzata dal Comune di Ancona di rimodulare gli interventi ancora in corso relativi ai due appalti di vecchia data. In particolare per l’area di via Marchetti, dopo la segnalazione da Erap su una mancanza di versamento delle somme da parte dei proprietari privati e l’impossibilità di realizzare le opere in tutti gli edifici di proprietà mista. Il Nucleo di monitoraggio ha accolto la richiesta di utilizzo del contributo ministeriale per la riqualificazione del quartiere attraverso l’integrale adeguamento dei sottoservizi, con ripristino superficiale e risanamento degli spazi esterni, e con la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà pubblica, Comune o Erap Marche. Per quanto riguarda l’ex Fornace Verrocchio, lo stesso Nucleo di monitoraggio ha acconsentito all’incremento del contributo pari a 1 milione di euro per il completamento dell’Autostazione. La prospettiva del completamento dei due interventi entro il 2024.