Ex villa Torlonia, spunta il nuovo progetto

A meno di una settimana dalla demolizione dell’ex Villa Torlonia, sul web spunta il rendering del nuovo progetto: gli appartamenti sono già in vendita. Trenta gli appartamenti previsti, di questi, 22 saranno realizzati sul lato della statale e avranno metrature minime, mentre gli altri 8 si affacceranno sull’interno dove sorgerà anche una villa unifamiliare. Il tutto nascerà sulle ceneri della residenza estiva di Luciano Bonaparte sarà un complesso residenziale che sorgerà al civico 273 di via Raffaello Sanzio.

Un ‘appartamento mansardato di mq. 58 (soggiornocucina, 2 camere, bagno) + mq. 15 terrazzi e mq. 42 soffitte, possibilità di acquisto garage e posto auto, ampio parco condominiale’ viene venduto al prezzo di 290 mila euro. Il costo è di 5mila euro al metro quadro, in linea con i costi degli immobili di nuova costruzione sulla spiaggia di velluto. Inoltre, si tratta di una residenza di lusso a pochi passi dal mare e dal quartiere Vivere Verde, oltre a poter usufruire di numerosi collegamenti attraverso i mezzi pubblici. Per un ‘appartamento duplex di mq. 120 (soggiornocucina, 3 camere, 2 bagn1) + mq. 145 corte esclusiva’ il costo ammonta a 500mila euro. Una posizione residenziale prestigiosa con grandi spazi dedicati al verde, dove si può scegliere tra una soluzione esclusiva o condominiale. Secondo i piani i lavori dovranno essere terminati entro il 2025. L’avvio dei lavori avverà invece non appena l’area sarà ripulita dopo la demolizione. Un altro complesso residenziale di lusso dopo quello in fase di realizzazione in via Verdi, sorto sulle ceneri dell’ex villa di Mario Giacomelli, o degli appartamenti residenziali in fase di costruzione nelle ex Colonie Enel.

Pezzi di storia della città e non solo: se Villa Torlonia è l’ex residenza di Luciano Bonaparte, il nuovo residence di via Verdi ha preso il posto della villa progettata dal fotografo Mario Giacomelli, la stessa dove ha vissuto. Non sono da meno le ex Colonie Enel struttura, sequestrata nel 1943 dalla Repubblica di Salò e adibita per circa tre mesi a centro di "smistamento" di circa 20 ebrei in attesa di essere trasferiti nei campi di concentramento. È invece finita Villa Mastai de Bellegarde, residenza che Pio IX acquisto’ nel 1851 come regalo di nozze per il suo nipote preferito "Gigi" il conte Luigi Mastai Ferretti e la contessa Teresa del Drago.