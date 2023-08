Ex Violini, il grido dei residenti: "Rendetelo sicuro"

Osimo è sotto choc per la caduta del 12enne in quello che sarebbe stato il vano ascensore di una delle strutture incompiute, la ex Violini, alla Sacra Famiglia di Osimo, mercoledì scorso. Ha fatto un volo di almeno cinque metri. Il ragazzino stava giocando con alcuni amichetti quando è avvenuto l’incidente. Gli altri sono scappati per la paura, solo uno, coetaneo, è rimasto lì chiamando aiuto. Sul posto a sirene spiegate sono arrivare le ambulanze della Croce Verde di Castelfidardo e dell’automedica dall’ospedale di Osimo. Il ragazzino ha riportato contusioni al volto e agli arti e, trasportato al pronto soccorso del Salesi, gli sono stati refertati 10 giorni di prognosi. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti tanto da far temere per danni permanenti. Il sindaco Simone Pugnaloni sta valutando se emettere un’ordinanza per la messa in sicurezza del posto. Il municipio si sta confrontando con i carabinieri, in attesa di eventuali prescrizioni. I militari infatti sono intervenuti sul posto e stanno tuttora indagando anche per accertare che il cantiere edile in disuso fosse regolarmente messo in sicurezza. Al momento hanno inoltrato segnalazione sul degrado all’Ast e al Comune stesso. Gli accertamenti si stanno indirizzando anche sull’eventuale responsabilità dei genitori per omessa custodia. "Quel ragazzino è caduto su dei legni che hanno attutito il colpo. Certo che non dovevano entrare perché però non viene messo in sicurezza questo stabile? Perché si permette che un ragazzino rischi la vita? Spero che qualcuno prenda una vera iniziativa", dice uno dei residenti che ha prestato soccorso.

Quell’area è finita spesso al centro delle polemiche per quanto riguarda sicurezza e degrado. Anni fa, il Comune è stato costretto a emanare un’ordinanza per farla bonificare e rimuovere le grandi gru che, come una spada di Damocle, pendevano da anni sulle palazzine lì vicino. Era il 2019. Due anni dopo, in quel cantiere, era stato denunciato un atto vandalico ai danni del pulmino dell’Atletica Osimo, lasciato parcheggiato nell’immobile incompiuto. Era stato parcheggiato lì perché una delle figlie dell’allora lottizzante è una dirigente della società sportiva e pare avesse utilizzato quello spazio di fatto vuoto. L’area sarebbe recintata per intero con cartelli di divieto e da decenni si trova in quello stato, con strutture grezze senza porte su cui è intervenuta anche una procedura di fallimento.

Silvia Santini