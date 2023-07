Extasy senza vergogna Un’immensa discarica e sospetto amianto: scatta il sequestro

di Marina Verdenelli

Da glorioso centro sportivo a discarica a cielo aperto. Non c’è tregua per l’ex Extasy dell’imprenditore Roberto Busco, finita in un nuovo sequestro giudiziario per contrastare un deposito incontrollato di rifiuti a cui spesso l’area è stata soggetta da quando l’intero capannone è stato chiuso al pubblico. Nella zona infatti, in via Scataglini, alla Baraccola, sono continuati gli abbandoni di materiale, anche a rischio inquinamento, da parte di ignoti e nei giorni scorsi i carabinieri forestali della stazione dorica, insieme alla polizia locale di Ancona, la sezione ambiente, sono andati a mettere i sigilli.

Durante il sopralluogo c’è stato anche qualche arrivo di persone che con ogni probabilità erano pronte a buttare via altra immondizia ma hanno poi desistito per la presenza dei militari e degli agenti. Il centro sportivo, con annesse attività commerciali, è chiuso dal 2012. L’area è di proprietà di una delle società di Busco, la Dedoma Srl, con sede legale ad Ancona, e misura complessivamente 24mila metri quadrati. Al suo interno ha un immobile di 15mila metri quadrati che, visto lo stato di abbandono, è accessibile a chiunque ed è in precarie condizioni strutturali. Nel cortile esterno è stato trovato di tutto: plastica, legno, materiale raee, inerti, rifiuti urbani, stampanti, lana di roccia, materassi, vasca in vetroresina, neon, sacchi di cemento, urbani ingombranti, sanitari, onduline, finestre, porte, mobilia in legno, bidoni presumibilmente contenenti vernici e solventi.

C’è anche il sospetto di amianto nella discarica trovata. Forestali e agenti, per evitare che si aggravi o si agevoli la commissione di altri reati hanno proceduto così al sequestro penale della parte dello spazio pertinenziale dell’edificio, per una superficie di circa 9mila metri quadrati. Gli stessi hanno avviato anche le procedure per la messa in sicurezza dell’edificio presente, che saranno a spese di Busco. Questo per scongiurare ulteriori indebite intrusioni di personale estraneo, come quello avvistato proprio durante il controllo propedeutico poi al sequestro. La caratterizzazione dei rifiuti trovati è stata eseguita con il supporto dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, l’Arpam di Ancona, che ha individuato rifiuti prevalentemente domestici non pericolosi, con anche presenza di presunto amianto e per il quale sono stati eseguiti campionamenti. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili degli abbandoni che rischiano una denuncia per gestione illecita di rifiuti con pene fino ad un anno di arresto e una multa fino a 26mila euro. In passato l’imprenditore ha più volte cercato di limitare gli accessi abusivi nella sua proprietà, recintando tutto il perimetro del capannone ma c’è stato anche chi ha tagliato le reti, rubando le stesse. Oltre a chi abbandona i rifiuti, omettendo così di spendere denaro per un conferimento come prevede la legge, c’è chi commette furti all’interno della struttura portando via di tutto, anche i fili elettrici.