Fa ancora freddo Termosifoni accesi

Disposta la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento in città per almeno altri dieci giorni. In considerazione del brusco e improvviso abbassamento delle temperature, il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale viene estesa "la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti fino alla giornata di domenica 16 aprile". L’annuncio del primo cittadino falconarese è arrivato ieri mattina attraverso il suo profilo Facebook, cui è seguito anche un messaggio nella linea istantanea di WhatsApp del Comune di Falconara per informare la popolazione di questa situazione.