Fa da palo alla ladra di cosmetici. Romena individuata e denunciata

Una 22enne di origine rumena è stata denunciata dalla Polizia di Stato del Commissariato di Jesi per il reato di furto aggravato in concorso. Il responsabile di un esercizio commerciale, un 45enne del posto, ha presentato querela per furto nel mese di ottobre, dopo la sparizione di alcuni cosmetici dal valore di 480 euro.

Dopo la segnalazione, gli investigatori hanno acquisito i filmati della videosorveglianza e hanno notato due donne mentre entravano nel negozio separatamente, per poi avvicinarsi per brevi contatti all’interno dello stesso. Una delle due, munita di una grande borsa, era riuscita a fare incetta di profumi dagli scaffali, riponendoli dentro la borsa. L’altra le faceva da palo. La donna con la borsa usciva senza pagare la merce prelevata, l’altra pagava soltanto una confezione di carta igienica. Una volta fuori, si dirigevano nella stessa direzione per dileguarsi.

Grazie alle indagini di polizia giudiziaria, con l’apporto della Scientifica, si è arrivati ad un risultato di forte compatibilità per una delle due donne, quella che faceva da palo, che avrebbe agito in concorso con l’altra. Deferita in stato di libertà, nei suoi confronti è stata richiesta la misura del divieto di ritorno a Jesi al vaglio della Questura.