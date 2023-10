Fa irruzione in hotel e minaccia i dipendenti

Entra in hotel e minaccia i dipendenti: foglio di via e duplice denuncia per un 35enne italiano. Dovrà restare lontano da Ancona per almeno tre anni. È accaduto ieri notte, attorno alle 23, quando i dipendenti di un albergo di piazza Rosselli si sono trovati davanti uno squilibrato che prima – stando a quanto trapela – avrebbe chiesto informazioni sulle stanze e poi avrebbe iniziato ad inveire senza motivo contro i receptionist. Immediata la chiamata al 112: sul posto, in pochi minuti, gli agenti della questura di via Gervasoni, che hanno subito rintracciato il ragazzo. L’uomo, vestito di scuro e con al seguito un trolley, corrispondeva alla descrizione fornita al 112. Identificato e perquisito, addosso, l’uomo aveva un coltello di 21.5 centimetri con una lama da 11 (sequestrato all’istante). Per il 35enne, è scattata una denuncia per minacce aggravate e una per porto abusivo di armi e oggetti ad offendere, oltre che un foglio di via con divieto di tornare per tre anni.

n.m.