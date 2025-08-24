Fa la guerra ai colossi dell’editoria scolastica. Casa editrice condannata

Guerra ai big dell’editoria scolastica, ma il tribunale stronca la piccola casa editrice che aveva chiesto un maxi-risarcimento da 1,5 milioni di euro. Quella che doveva essere la battaglia di Davide contro Golia, la rivincita della piccola casa editrice contro i colossi del mercato dei libri scolastici, si è trasformata invece in una sonora disfatta legale. Il tribunale civile di Ancona ha respinto integralmente la causa intentata da una piccola società, che accusava due giganti del settore di averla scientemente boicottata, chiedendo in cambio un risarcimento da capogiro. Secondo la tesi dell’editrice, fondata nel 2017 e specializzata in testi per la scuola dell’infanzia e primaria, i grandi gruppi avrebbero messo in atto una strategia per tagliarle le gambe: pressioni sugli agenti, rappresentanti che improvvisamente si tiravano indietro, addirittura un messaggio circolato in una chat whatsApp in cui un ex dirigente commerciale invitava a non lavorare con quel personaggio "poco raccomandabile".

Una frase che, agli occhi della piccola impresa, equivaleva a una scomunica capace di affossarne la reputazione e le vendite. La richiesta della piccola casa editrice era chiara: riconoscere una concorrenza sleale per denigrazione e boicottaggio secondario, con condanna dei colossi al pagamento del danno economico e d’immagine subito. Una guerra aperta ai big, accusati di fare cartello e di soffocare sul nascere chi prova a farsi strada nel business dei libri di testo, un mercato miliardario che ogni anno, a fine estate, diventa terreno di conquista nelle scuole italiane. Ma la sentenza, firmata dal giudice civile di Ancona e depositata l’11 agosto, ha spazzato via tutte le accuse. Il presunto ‘messaggio killer’, ha osservato il tribunale, non aveva i requisiti per configurare la denigrazione commerciale: era confinato a una chat privata, non a un pubblico indeterminato, e riguardava la persona dell’amministratore più che l’attività aziendale. Quanto al boicottaggio, nessuna prova concreta: niente bilanci depositati, nessun contratto perso documentato, nessun dato contabile a dimostrare un reale nesso tra quelle condotte e il calo di fatturato.

In pratica, una guerra combattuta a colpi di supposizioni e consulenze di parte, senza munizioni solide. Il danno, ricorda la sentenza, non basta affermarlo: va dimostrato. E qui mancava tutto. Risultato: domanda respinta e spese salate. La piccola editrice dovrà pagare quasi 19mila euro di parcelle legali a ciascuna delle controparti, compreso il dirigente tirato in ballo per la chat incriminata. Così la "guerra ai big" finisce prima ancora di cominciare, con una condanna che rischia di pesare come un macigno. Resta il segnale, però, di un mercato scolastico che non ammette passi falsi: chi prova a sfidare i grandi deve mettere in conto non solo la forza commerciale, ma anche la resistenza legale dei colossi. E questa volta, il verdetto è stato inequivocabile: la fionda di Davide non ha scalfito Golia.

an. ma.