Fa manovra col furgone in piazza e danneggia colonna del loggiato

Conducente di un furgone del mercato infrasettimanale, facendo manovra per posizionarsi in piazza Spontini dove ogni mercoledì c’è il mercato, colpisce la colonna del loggiato danneggiandolo seriamente.

È accaduto ieri mattina alle 7.30, tra via Pergolesi e piazza Spontini, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta poco dopo.

Il furgone, nello svoltare a sinistra, avrebbe stretto troppo finendo sul pilastro che già presentava dei danni (era stato divelto lo sportello in ferro che proteggeva l’impianto idrico). Limitati invece, fortunatamente, i danni al furgone di proprietà di un’ambulante che ogni mercoledì partecipa al mercato in centro storico.

L’impatto in pieno centro sul pilastro del loggiato che ospita diverse attività commerciali ha attirato parecchi curiosi. Gli agenti di polizia locale, una volta effettuati i rilievi hanno transennato l’area danneggiata per scongiurare pericoli per i passanti, in attesa che il pilastro venga ripristinato.

sa.fe.