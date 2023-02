Anconetano, amministratore e responsabile dei viaggi in moto di GoBiker, 44 anni da compiere in questo mese di febbraio, Andrea Alessandrelli, è laureato alla facoltà di Economia di Ancona. Stava svolgendo il dottorato di ricerca quando nel 2007, quasi per caso, come racconta, ha fatto il suo primo viaggio in moto. Da quel momento è diventato il suo lavoro, prima con Ride Inside e poi con GoBiker dal 2015, divenuta tour operator a tutti gli effetti dal 2017. Fa dai venti ai trenta viaggi l’anno e percorre ogni anno 60-70mila chilometri sulle due ruote. Ad accompagnare turisti nelle mete più diverse del pianeta, dagli Stati Uniti alla Cina, passando anche per la Nuova Zelanda, da cui è rientrato da poco.