Fabbrica dei sogni la nuova sede nella Fondazione

Una nuova sede per La fabbrica dei sogni. Continua l’impegno del presidente Marco Lorenzetti che da ieri può contare su un nuovo spazio, quello concesso all’interno della Fondazione Città di Senigallia.

Si tratta di una sala data in uso all’associazione che da anni opera nel sociale. "Siamo molto contenti di questa soluzione offerta dalla Fondazione Città di Senigallia alla Fabbrica dei Sogni - ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – perché offre un’ulteriore occasione di socializzazione". L’avvocato Corrado Canafoglia, Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, aveva annunciato che l’intento della Fondazione, come già avvenuto per altre associazioni era quello di rendersi disponibile ad appoggiare iniziative sociali. Da ieri, proprio grazie a questa apertura della Fondazione, l’associazione La Fabbrica dei Sogni ha una sua sede. Un primo avvicinamento tra il presidente Lorenzetti e l’avvocato Canafoglia, membro di ‘Amici Disabili’, era avvenuto in estate, durante l’iniziativa ‘Handar per mare’ in cui la Fabbrica dei Sogni aveva concesso l’utilizzo dell’imbarcazione Malupa 5.0, unica imbarcazione a vela accessibile per i portatori di ogni tipo di disabilità. "Ringraziamo la Fondazione Città di Senigallia per averci messo a disposizione uno spazio tutto nostro – spiega Lorenzetti – un gesto importante, a dimostrazione della vicinanza e del sostegno alla nostra associazione".