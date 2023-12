Fabbrica di Cioccolato, un mondo di laboratori e attività per i più piccoli disponibile fino a domani

In piazza Federico II è arrivata giovedì la Fabbrica di Cioccolato che resterà fino alla vigilia. Spettacoli, laboratori e dolci sorprese per tutte le età. Stamattina si comincia alle 10 fino alle 12.30 con il laboratorio di cioccolato e altri laboratori per bambini. Alle 11 lo spettacolo e poi dalle 15.30 di nuovo laboratori per bambini e dalle 17.30 si potrà ammirare la tavoletta dei record. Ingresso libero. Tutte le informazioni sull’evento che si chiuderà domani sono disponibili sulla rete civica.