Fabcon, 500 Partecipanti a Fabriano per 4 Giorni di Gioco Immersivo

Si scaldano i motori di Fabcon: quattro giorni di gioco immersivo. Attesi oltre 500 i partecipanti da tutta Italia. Cinque gli eventi più grandi, tra questi il torneo di "horror investigativo". L’iniziativa, giunta alla sua 33esima edizione, è stata presentata ieri in municipio e si terrà nella città della carta per quattro giorni intensi, dal 24 al 27 agosto. Per l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni (foto), come per il presidente dell’associazione culturale "Lokendil" Manfredi Mangano, l’obiettivo dell’evento è "Far capire che il gioco è una cosa seria, tanto divertente quanto utile". In calendario ci sono numerosi eventi di gioco di ruolo, per famiglie, per imparare, giocare e raccontare storie e territorio. Un appuntamento in cui si intrecciano, "secondo lo spirito di Fabriano Città Creativa dell’Unesco, diversi generi di creatività, uniti dalla centralità del racconto e lo storytelling" spiegano gli organizzatori.

sa. fe.