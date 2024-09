Fabio Micheli nominato nuovo presidente

La Giovane Ancona ha trovato in Fabio Micheli il nuovo presidente che condurrà la società biancorossa verso il futuro: nuovo campo, festa del ventennale, rapporto sempre più stretto con l’Atalanta. Le fondamenta di questi progetti hanno però la firma indelebile di Diego Franzoni, per una dozzina di anni al timone della società dorica. Anni di progetti educativi importanti come il Torneo della Macroregione Adriatico Ionica e non solo, ma anche di trionfi in campo, con la vittoria dei titoli Regionali del 2019 e del 2023. Franzoni non sarà più il presidente, ma resterà come punto di riferimento per la società continuando a ricoprire ruoli dirigenziali e importanti per lo sviluppo del progetto Giovane Ancona. "In questi anni ho lavorato insieme ai dirigenti e ai tecnici per dare il massimo ai bambini e ai ragazzi tesserati, seguendo lo slogan "sii il tuo meglio " le parole di Franzoni. "Abbiamo pensato alla formazione del ragazzo oltre che del calciatore". I risultati non sono mancati sia a livello collettivo che individuli. "Alcuni nostri calciatori giocano con squadre di B altri con squadre di serie C, altri militano nei settori giovanili di squadre professionistiche". Ultima soddisfazione la convocazione nella nazionale under 20 di Pietro Candelari cresciuto proprio nella società dorica. Presente, ma anche nella Giovane Ancona che verrà. "Nel momento del passaggio di testimone a Fabio Micheli, mi sento molto sereno poiché conosco Fabio e le sue doti di serietà, affidabilità e disponibilità verso gli altri. La Giovane Ancona è in ottime condizioni. L’Amministrazione Comunale ci ha assegnato la gestione dell’impianto dell’Aspio Vecchio per tre anni e siamo certi che entro l’inizio della stagione 2025/2026 l’impianto sarà ristrutturato con un nuovo fondo e un manto in erba artificiale di nuova generazione, ecologico".