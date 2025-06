Fabio Rovazzi è il super ospite del "105XMasters"

L’attesa è finita. 105XMasters annuncia il super ospite che infiammerà l’edizione 2025: Fabio Rovazzi, uno degli artisti più poliedrici e amati della scena musicale italiana, sarà il protagonista della serata di venerdì 18 luglio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Ciaotickets fino a esaurimento posti.

Rovazzi, noto per le sue hit virali e le sue performance cariche di energia, salirà sul palco della “Jungle Beach” di Senigallia in occasione di "105 on stage", la serata firmata da Radio 105, radio ufficiale del festival. L’artista promette uno show indimenticabile, trasformando la spiaggia di velluto in un gigantesco dancefloor a cielo aperto.

L’annuncio di Fabio Rovazzi completa il programma di una serata che si preannunciava già ricca di musica e sorprese, con gli speaker di Radio 105 pronti ad accompagnare il pubblico per tutta la settimana.