Fabrano, ancora raffiche di vento e di alberi in strada e sulle auto

Fabriano (Ancona), 3 novembre 2023 – Ore e ore di raffiche intense di vento: diversi gli alberi caduti in strada e sulle auto, ma anche le coperture dei tetti. Dalle 16 di ieri alla mattinata odierna la compagnia carabinieri di Fabriano, causa allerta vento emessa dalla Protezione civile, ha ricevuto più di 40 chiamate al numero di emergenza. In sinergia, in diversi casi, con i vigili del fuoco, sono stati effettuati interventi a Fabriano, Cupramontana, Genga e Sassoferrato. Al lavoro due pattuglie, una del Norm e una della stazione di Fabriano per la città della carta, oltre l’ausilio delle varie stazioni che fanno riferimento alla sede di via Dante. A Pianello di Genga una pattuglia si è recata per la caduta di albero con danneggiamento di auto, a Sassoferrato stessa tipologia di intervento lungo la Sp 48 di Cabernardi. A Fabriano è stato gestito il traffico in via Otello Bondi per la caduta di un albero in mezzo alla strada. Mentre in via delle Fornaci i carabinieri sono intervenuti per il danneggiamento del telo di un camion a causa di uno ostacolo sporgente a bordo strada. In via Veneto per delle tegole cadute su un veicolo in sosta. E ancora in via Serraloggia per un albero caduto su auto. In via Campo Sportivo l’intervento dei militari si è reso necessario per una serie di lastre cadute dal tetto su alcune auto parcheggiate. In via Miliani per il danneggiamento di auto a causa di oggetti trasportati dal vento. A Campodonico, invece, per la presenza di fango su strada carabinieri e vigili del fuoco hanno aiutato a mettere in sicurezza una macchina in panne. Non si segnalano feriti. A Fabriano resta in vigore l’ordinanza del sindaco Daniela Ghergo che vieta l’accesso ai parchi cittadini. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Cerreto d’Esi dove pure sono caduti diversi alberi e rami. “Abbiamo avuto la caduta di alcuni alberi – commenta il sindaco David Grillini -, uno dei quali, nella notte, ha richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco perché ostruiva una via minore. Stiamo monitorando i corsi d’acqua secondari specie laddove i fenomeni piovosi dei mesi scorsi avevano già compromesso la stabilità di alcuni tratti stradali. La Protezione Civile, che voglio sentitamente ringraziare, per tutta la serata di ieri fino a tardi, ha monitorato il territorio segnalando tutte le criticità. Contiamo nella giornata di oggi, tempo permettendo poiché il forte vento può essere un impedimento per gli interventi in altezza, di riuscire a sistemare le zone colpite”.