Fabriano, ancora giovani con la droga e alla guda in stato di ebbrezza

Fabriano (Ancona), 22 maggio 2023 – Ancora giovani trovati con sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alla guida: una denuncia e una segnalazione alla prefettura di Ancona. Nel corso dei controlli dell’ultimo fine settimana un trentenne fabrianese è stato fermato in piena notte, attorno alle 4,30, in via Dante ed è stato sottoposto dai militari del nucleo Radiomobile a controllo. L'etilometro per lui ha dato un valore superiore a 1,8 grammi sul litro, oltre volte il limite consentito per legge. Per questo per il trentenne residente nella città della carta è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida e stato di ebbrezza e una multa salata. L'automobile che stava guidando è stata affidata al proprietario. Sempre nel weekend i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno notato un'automobile ferma in prossimità del parco comunale Regina Margherita con due giovani a bordo. Il passeggero, un trentenne fabrianese, è stato sorpreso con meno di un grammo di marijuana tra gli indumenti. E’ stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti.