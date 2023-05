Fabriano, ancora un uomo in carcere per stalking nei confronti della ex

Fabriano (Ancona), 8 maggio 2023 – Ancora un uomo finisce in carcere per stalking. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno dato seguito a una notifica della Procura della Repubblica che prevedeva l'ordine di carcerazione nei confronti di un venticinquenne nato in Albania e residente nella città della carta. I carabinieri della stazione di Cerreto d'Esi, hanno trasferito il giovane nel carcere di Montacuto di Ancona, per il reato di atti persecutori. Questi atteggiamenti persecutori erano avvenuti in precedenza nei confronti della sua ex fidanzata che ha vissuto lunghi momenti di ansia e paura. Il 25enne dovrà scontare una pena di oltre un anno. Sempre nel fine settimana un trentenne nato in Albania e residente a Sassoferrato è stato denunciato per ubriachezza dai carabinieri della stazione locale. A seguito di numerose segnalazioni, infatti, i militari sono intervenuti nei confronti dell'uomo che si era reso protagonista di comportamenti fastidiosi in luoghi pubblici nel territorio di Sassoferrato. Visibilmente ubriaco, infatti, aveva infastidito più persone a tal punto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il trentenne è stato denunciato.