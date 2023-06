Fabriano, due giovani trovati alla guida sotto l'effetto di droghe

Fabriano (Ancona), 1 giugno 2023 – Ancora giovani trovati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in due nei guai. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno denunciato due automobilisti per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il primo è un fabrianese trentenne, fermato giorni fa, di notte in via Casoli. Sottoposto al controllo è risultato nervoso tale da far scattare un accertamento ulteriore con le analisi di primo e secondo livello all'ospedale. E’ risultato positivo a cocaina e anfetamine. Disposto il ritiro della patente, al ragazzo è stata elevata una contravvenzione piuttosto elevata oltre alla denuncia. In centro storico, invece sempre l'aliquota Radiomobile dei carabinieri, ha fermato un altro giovane del posto: anche lui è stato sottoposto ad accertamenti e analisi. Il trentenne è risultato positivo ai cannabinoidi. Anche per lui patente ritirata e denuncia per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Nei giorni scorsi, infine, i carabinieri della stazione di Arcevia hanno notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Perugia. I militari si sono recati a casa di un quarantenne nato fuori regione e residente ad Arcevia e l'hanno poi portato al carcere di Montacuto. L'uomo dovrà espiare oltre 3 anni di reclusione per furti commessi, negli anni scorsi, nelle province di Ancona e Perugia.