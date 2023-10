Fabriano, 14 gatti chiusi in casa al buio tra gli escrementi: blitz e denuncia

Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2023 –Chiusi in casa al buio tra gli escrementi 14 gatti: blitz dei carabinieri forestali che sequestrano i felini alcuni dei quali in precarie condizioni fisiche e denunciano il proprietario. È accaduto nei giorni scorsi quando sono intervenuti i militari del Nucleo carabinieri forestale di Fabriano, a seguito di segnalazione. Hanno effettuato un controllo, unitamente a personale del servizio veterinario dell'Ast di Ancona, in un’abitazione privata alla periferia di Fabriano. Una volta dentro i militari hanno accertato la detenzione di 14 gatti in condizioni incompatibili con la loro natura e cagionevoli di gravi sofferenze. Gli animali erano chiusi in casa da diversi giorni in condizioni igieniche sanitarie precarie e chiusi al buio. I locali erano pervasi da un acre odore di ammoniaca proveniente dai numerosi escrementi depositati ovunque. Alcuni gatti che versavano in precarie condizioni fisiche, con evidenti problemi intestinali e sono stati prontamente curati dai veterinari. Tutti i gatti sono stati sottoposti a sequestro penale per il reato di maltrattamento e detenzione cagionevole di gravi sofferenze. Al momento tre animali sono stati ceduti ad un’associazione con sede a Senigallia. Mentre sono in corso le operazioni di individuazione di strutture di accoglienza idonee per l'affidamento degli altri animali rimasti. Il responsabile è stato denunciato e rischia le pene perviste dal reato di detenzione illecita e cagionevole di sofferenze che vanno da un’ammenda fino a 10mila euro all’arresto sino ad un anno.