Fabriano, 35enne ricercato per truffe e riciclaggio beccato in un B&B a guardare la tv

Fabriano (Ancona), 5 febbraio 2024 – Beccato in un b&b della città della carta un uomo che aveva alle spalle numerose richieste di rintraccio da diverse forze di polizia del centro e del nord Italia per l’accusa di far parte di una banda dedita alla commissione di truffe online e riciclaggio. L’uomo se ne stava tranquillamente a guardare la tv sul letto della propria stanza. Sono stati i poliziotti di Fabriano a rintracciare il 35enne ricercato in mezza Italia. Il blitz la scorsa settimana quando, nell’ambito del continuo monitoraggio eseguito dalla questura di Ancona e dal commissariato di Fabriano su coloro che usufruiscono delle strutture ricettive del territorio (alberghi, b&b, affittacamere ecc.). Il 35enne originario del centro Africa ma da molti anni residente in Roma, aveva preso alloggio nei giorni scorsi nel b&b fabrianese. Questi risultava avere a carico numerose richieste di rintraccio da altre forze di polizia per l’accusa di far parte di un sistema complesso di soggetti dediti alla commissione di truffe online e riciclaggio. Vani erano stati, da oltre un anno a questa parte, i tentativi di rintraccio del soggetto nella propria residenza romana, abbandonata verosimilmente alla vigilia dei tentativi di individuazione da parte dei poliziotti romani. Secondo l’accusa, il 35enne sarebbe organicamente inserito in un’organizzazione dedita alla commissione di truffe online particolarmente elaborate: in particolare, quelle in cui un ignaro venditore privato, proponendo annunci nei vari siti web, si vede contattato da un presunto acquirente il quale, senza neanche contrattare il prezzo, si propone per l’acquisto. In pochi istanti l’acquisto viene perfezionato, in tutta fretta regalando al venditore la convinzione e soddisfazione di avere fatto un veloce e buon affare. Gratificato dalla conclusione, il presunto compratore viene indirizzato ad uno sportello bancomat o Postamat per ricevere in diretta il pagamento del prezzo pattuito: ma, seguendo le indicazioni operative del venditore al telefono, in realtà il venditore compie una serie di operazioni e invece di ricevere soldi ne versa. Il versamento finisce verso codici Iban chiaramente riconducibili all’anomimo acquirent). Il 35enne rintracciato dalla Polizia di Fabriano è accusato di essere intestatario di diverse utenze telefoniche dalle quali partivano le contrattazioni fasulle nonché di numerosi Iban destinatari dei fraudolenti accrediti e di altri su cui gli stessi accrediti venivano immediatamente “girati” per rendere difficoltose le indagini e per sfuggire allo strumento del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria nella immediatezza del reato. I fatti contestati all’uomo sono molteplici per oltre 50 mila euro, 3 le utenze telefoniche e 6 gli Iban a lui intestati e finiti sotto la lente degli inquirenti. Il rintracciato è stato portato dopo il rintraccio (era in camera intento a guardare la tv), al commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano per essere interrogato e fotosegnalato. E’ stato quindi rilasciato in attesa dei processi giudiziari ai quali sarà sottoposto. Sul motivo della sua presenza a Fabriano, lo stesso è risultato vago. In ogni caso, sarà segnalato alla questura di Ancona – Ufficio Immigrazione per la specifica valutazione in ordine alla propria presenza sul territorio nazionale. E’ risultato in possesso di permesso di soggiorno prossimo però alla scadenza, nonché alla divisione anticrimine per l’eventuale adozione di idonea misura di prevenzione a tutela della sicurezza dei fabrianesi.