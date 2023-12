Fabriano, 80enne investito da un'auto: grave a Torrette

Fabriano (Ancona), 18 dicembre 2023 – Anziano fabrianese investito da un’automobile in viale Martiri della Libertà: trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto ieri poco dopo le 11 per cause in corso d’accertamento. L'anziano, a seguito dell'impatto con la vettura è stato sbalzato di qualche metro sull'asfalto. Allertato subito il numero unico 112 sul posto sono accorse automedica e ambulanza. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile, impegnati nel ricostruire la dinamica e ascoltare le testimonianze dei presenti. L’anziano nell’impatto si è ferito gravemente ed è stato necessario trasportarlo in eliambulanza all’ospedale di Ancona. Il fabrianese avrebbe riportato politraumi ma sarebbe rimasto cosciente durante i soccorsi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si è portata immediatamente l’ambulanza he ha stabilizzato il paziente per poi accompagnarlo nella piazzola dove nel frattempo era atterrato Icaro.