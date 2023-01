"Fabriano accoglie quattro grandi donne"

"Queste quattro donne hanno scelto Fabriano anni fa, oggi è Fabriano a scegliere loro accogliendole a braccia aperte". Parole del sindaco Daniela Ghergo nel consegnare ieri mattina la cittadinanza onoraria in una gremita sala conferenze del Palazzo del Podestà, alle ginnaste Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli e alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi.

La cerimonia è iniziata con il consiglio comunale straordinario, aperto dal presidente Giovanni Balducci, in cui i consiglieri hanno votato all’unanimità la delibera per il conferimento della cittadinanza.

Il sindaco Ghergo ha aperto poi la tavola rotonda sottolineando che "il conferimento della cittadinanza è stato fortemente voluto dall’Amministrazione e dal Consiglio per esprimere gratitudine a Milena, Sofia, Kristina e Julieta, quattro donne eccezionali che hanno reso e rendono Fabriano la capitale della ritmica mondiale. Milena e Sofia sono due ginnaste straordinarie e, pur giovanissime, hanno un palmares impressionante: un esempio di forza di volontà, di impegno totale, di disponibilità al sacrificio e di perseveranza, le qualità dei veri campioni. Milena e Sofia - ha continuato il sindaco - sono anche due atlete che vivono la quotidianità con semplicità e modestia, con generosità nel dare una mano alle ginnaste più piccole, due ragazze che gioiscono l’una dei successi dell’altra, legate da un profondo sentimento di amicizia. Sono quindi esempi virtuosi della nostra gioventù migliore. Per raggiungere traguardi così prestigiosi le nostre ragazze hanno avuto maestre d’eccezione, Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi, le migliori allenatrici di ginnastica ritmica a livello mondiale. E dietro tutto questo, la Società Ginnastica Fabriano che si dimostra un esempio virtuoso di eccellenza".

Dopo i saluti di Don Umberto Rotili in rappresentanza del vescovo Francesco Massara e quelli dell’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Cristina Gregori è proseguita con gli interventi di Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Ginnastica Italia, Fabio Luna presidente Coni Marche e Angela Piccoli, presidente Ginnastica Fabriano.

La parola è passata poi alle cittadine onorarie, le allenatrici Kristina e Julieta che hanno sottolineato quanto "nella ginnastica come nella vita risultati così importanti si ottengono solo con il senso del sacrificio, l’impegno e la passione che poi ti permettono poi anche di cogliere il divertimento e la gioia di questo sport". E infine le atlete, Sofia e Milena, che onorate di questa celebrazione hanno sottolineato come a Fabriano si siano sempre sentite "a casa", in una famiglia, quella della società Ginnastica Fabriano che le ha fatte "crescere come ginnaste e come donne".