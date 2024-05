Fabriano, acquista un suv on line ma perde 8.100 euro la polizia ne recupera una parte

Fabriano (Ancona), 11 maggio 2024 – I poliziotti di Fabriano scoprono gli autori di una truffa e recuperano una parte del maltolto oltre a denunciare una coppia. Il fatto è avvenuto alla fine del decorso mese di marzo quando un fabrianese si è presentato all’ufficio denunce del commissariato di pubblica sicurezza cittadino per presentare una querela per truffa. Nel dettaglio, spiegava che, trovandosi nella necessità di acquistare un automezzo “fuoristrada” per recarsi agevolmente in montagna e in zone sterrate, ha iniziato a monitorare per alcuni giorni dei siti specializzati sino a che ha individuato un’offerta che gli sembrava conveniente. Si trattava di un Suv non di recente immatricolazione ma di pochi chilometri percorsi e dal prezzo veramente interessante: 8.100 euro. Il fabrianese ha contattato immediatamente il venditore: un’autorivendita del nord Italia, tramite una utenza cellulare ricavata dall’annuncio. L’interlocutore, un uomo affabile competente e solerte, si è mostrato oltremodo ben disposto a rispondere tramite Whatsapp ad ogni richiesta di specifica tecnica richiesta. Ottenuto anche uno sconto di 200 euro dal prezzo richiesto (pubblicizzato comprensivo del trasporto in tutta Italia ad eccezione delle isole), l’acquirente si è convinto dell’affare e ha iniziato a pagare quanto dovuto con alcuni bonifici bancari. Nel frattempo, continuava a monitorare la sequenza delle fasi del trasferimento del mezzo il quale, alla vigilia dell’ultimo bonifico di 1.500 euro, a saldo del prezzo pattuito, è stato dato per “caricato su una bisarca e pronto per la spedizione”. Purtroppo le comunicazioni a questo punto si sono interrotte. A nulla sono valsi i numerosissimi tentativi del fabrianese di contattare il venditore: il telefono di questi risultava continuamente occupato, probabilmente era stato “bloccato”. Non restava altra scelta, quindi, di rivolgersi alla polizia fabrianese per proporre una querela. I poliziotti, ben a conoscenza delle dinamiche specifiche per quel che riguarda, in particolare, le veloci operazioni di “svuotamento” dei conti sui quali confluiscono le somme provenienti dalle truffe “online”, si sono attivati o immediatamente nei confronti dell’Iban del presunto venditore “congelandone” il contenuto e chiedendo e ottenendo la convalida delle operazioni compiute. Questo risultava contenere la somma di 2.400 euro: purtroppo inferiore a quella pagata dal fabrianese ma, in ogni caso, capace di restituire un po' di serenità alla vittima. Le conseguenti indagini riferite all’intestatario dell’utenza telefonica ed alla titolare dell’Iban “congelato” hanno consentito di denunciare un 46enne ed una 35enne, entrambi residenti nel nord Italia, già destinatari di svariate segnalazioni per fatti analoghi a quello in cui è incappato lo sfortunato fabrianese.