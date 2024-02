Fabriano affonda Ravenna, Jesi passeggia a Taranto

Ristopro Fabriano

79

OraSì Ravenna

69

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 18, Stanic 11, Gnecchi 6, Bedin 8, Bandini, Negri 21, Granic 4, Giombini 11, Nkot Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai.

ORASÌ RAVENNA: Dron 2, Paolin 14, Ferrari 6, Nikolic 6, Onojafe 3, Panzini 6, Restelli 8, Bedetti 15, De Gregori 9, Brunetto. All. Bernardi

Arbitri: Nonna di Milano e Purrone di Mantova

Parziali: 79-69 (18-15; 25-22; 20-8; 16-24)

Note – Liberi: Fabriano: 13/14; Ravenna 23/31; Tiri da due: 27/53; 16/35. Da tre: 4/26; 5/14. Rimbalzi: 47 (off. 22, Giombini 16); 34 (off. 9, Ferra e Onojaife 6). Assist: 9 (Stanic 4); 8.

FABRIANO

Torna a sorridere e a correre la Ristopro Fabriano che dopo due sconfitte consecutive in tre giorni, ritrova il successo e lo fa con autorità superando l’Orasì Ravenna per 79 a 69. Primo tempo equilibrato con Fabriano che, pur soffrendo ha chiuso al 20’ avanti di 6. Il capolavoro nel terzo e quarto parziale con Fabriano che prima dilaga, raggiunge al 32’ il +20, poi trema quando Ravenna recupera fino al -7 con un ottimo Paolin. Nel finale Fabriano ha i nervi saldi e batte Ravenna di 10 (79-69) con i soliti Negri (21p), Centanni (18 p.) e uno straordinario Giombini che ha chiuso la sua prestazione in doppia doppia con 11 punti e 16 rimbalzi dominando sotto i tabelloni.

Inizia bene Fabriano e al 3’ è avanti di 4 (5-1). Ravenna reagisce e al 5’ è a -1 (9-8). Tripla di Centanni, canestro di Bedin e Fabriano a +6 (14-8) al 6’. I ragazzi di Niccolai conquistano molti rimbalzi ma non riescono a sfruttare la supremazia per i troppi errori sotto le plance. Al 10’ Ravenna è sotto di 3 (18-15). Nel secondo quarto Ravenna all’11’ effettua il primo ed unico sorpasso (-3 18-21). Fabriano non molla, torna avanti di 5 (28-23) al 14’. Giombini trova il massimo vantaggio di 7 punti (31-24) al 15’, ma al 19’ Ravenna torna a -2 (39-37), Fabriano al 20’ chiude avanti di 6 (43-37). Al rientro, dopo l’intervallo, la Ristopro con un parziale di 8-2 raggiunge il massimo vantaggio di +12 (51-39). Fabriano al 30’ chiude avanti di 18 (63-45) con Negri (20 p. 5 r. e 2 assist).

Nell’ultimo parziale Fabriano vola a +20 (65-45) al 32’. Ravenna non ci sta e con un parziale di 7 a 0 torna prima a -13 con l’ex Paolini al 34’, poi a -7 (69-62) al 37’. A 2’ dal termine Fabriano è a +12 (74-62) con Centanni. Nel finale Ravenna tenta il tutto per tutto (-8), Fabriano resiste e batte l’OraSì 79-69.

Angelo Campioni